Veel plannen voor groenere Zeeuwse havens

Een plan voor een waterstofrotonde in de Kanaalzone, meer vervoer per schip en spoor en dus minder vrachtwagenkilometers als ook de bouw van een groot zonnepark in Vlissingen-Oost. Het is maar een greep uit de stapel plannen om de Zeeuwse havens duurzaam te maken.

Woensdag zijn in Terneuzen de eerste resultaten van de Duurzaamheidsambitie 2030 gepresenteerd. Dat is een plan om Zeeland economisch sterker te maken, de natuur te verbeteren en tegelijk de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. In het plan staan harde afspraken over werkgelegenheid, infrastructuur, broeikasgassen, luchtkwaliteit, circulaire economie en natuur. Zo moet de komst van nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande ondernemingen gepaard gaan met natuurherstel. En in 2030 moet fijnstof in de lucht zijn teruggebracht tot een aanvaardbaar risico.

Revolutionair is dat vier partijen de schouders eronder zetten: Portiz, de koepel van industriële en logistieke bedrijven in de havens, havenbedrijf Zeeland Seaports, ZMf en de provincie die het convenant volledig ondersteunt. Per 1 januari gaan Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent verder onder de naam North Sea Port. De bedoeling is er dan nog een schepje bovenop te leggen.