Vandenheede nieuwe trainer Hoek, oud-speler Destorme assistent

HOEK - Hugo Vandenheede is de nieuwe trainer van Hoek. De 55-jarige Belg is de opvolger van de vorige week ontslagen Dennis de Nooijer. David Destorme, oud-speler van Hoek, keert als assistent-trainer terug bij de club. Hij vervangt de gestopte Giovanni Siereveld, die zich solidair verklaarde met De Nooijer en zelf opstapte bij de club waar hij tien jaar speelde. Het duo tekent voor anderhalf jaar.

Na het verrassende ontslag van De Nooijer, die op zaterdag 22 december te horen kreeg dat hij vanwege ‘het niet nakomen van afspraken’ geen trainer meer was van Hoek, stroomden de sollicitaties binnen bij de club. Het bestuur en de technische commissie van Hoek, dat gedeelde derde staat in de derde divisie, kon door veel namen al meteen een streep zetten. ,,We hebben vervolgens een lijstje van drie kandidaten gemaakt en hebben contact met ze gezocht’’, vertelde voorzitter Art van der Staal maandagmiddag.

Maandagmiddag werd nog met Jasper de Muijnck gesproken, de in Middelburg geboren trainer die eerder dit seizoen werd ontslagen bij Kozakken Boys. Het kwam niet tot een akkoord met Hoek, waarna de club de knoop doorhakte en met Vandenheede en Destorme in zee ging. ,,Met David komt een oud-speler van de club terug‘', aldus Van der Staal. ,,De afgelopen jaren hebben we meerdere keren contact met hem gehad. We zijn blij dat we er met hem ook een voor velen bekend gezicht bij hebben.‘’

Volledig scherm David Destorme in december 2005 in actie voor Hoek. Hij passeert de doelman van ARC en zal voor de 1-1 tekenen. © Peter Nicolai

De spelersgroep werd maandag om 15.15 uur ingelicht en staat woensdagavond dus voor het eerst met het nieuwe technische duo op het veld. Donderdag volgt een tweede training, een dag later vliegt het overgrote deel van de selectie naar Dublin voor een teambuildingsweekend. Op maandag 7 januari wordt er opnieuw getraind, een dag later oefent Hoek tegen de beloften van AA Gent. Vandenheede en Destorme zitten dan voor het eerst op de bank.

KVV Coxyde

Vandenheede is een onbekende trainer in deze regio. Hij werkte in België zeven seizoenen bij SK Eernegem en was daarna ook een jaar of zeven hoofdtrainer bij KVV Coxyde. Met vier promoties leidde hij de club van tweede provinciaal naar de tweede klasse nationaal. De club stortte vanwege financiële problemen in, Vandenheede vertrok in oktober 2016 bij Coxyde. Twee maanden later ging hij bij KVK Westhoek aan de slag, dat uitkomt in de tweede klasse amateur. Vandenheede werkte daar samen met verdediger Alexander Embrechts, oud-speler van Hoek.

Met Westhoek begon Vandenheede het seizoen met twee ruime overwinningen, daarna verloor hij met maar liefst 1-7 van het Racing Gent van voormalig Hoek-trainer Jannes Tant. Daarna presteerde Westhoek wat wisselvallig; het won vier keer en verloor drie keer. Vanaf 11 november kwam de klad erin bij de Belgische club. KVK Westhoek verloor maar liefst zes keer op rij en twee dagen na de verliespartij tegen Diegem Sport werd Vandenheede op 18 december ontslagen.

Zijn nieuwe assistent bij Hoek was eerder trainer van de beloften van Waasland-Beveren en voetbalde tot dit seizoen nog in het eerste elftal van FC Axel. David Destorme (39) kwam tussen 2004 en 2006 twee seizoenen uit voor Hoek en werd vervolgens ingelijfd door FCV Dender. Daarna speelde de aanvallende middenvelder vijf seizoenen voor KV Mechelen, waarna hij zijn carrière afsloot bij Waasland-Beveren. Vervolgens speelde hij nog een tijdje voor FC Axel, de club waar zijn zoon in de jeugd speelt en Destorme zelf in eerste instantie alleen in een lager elftal zou gaan voetballen. Vorig seizoen kwam hij tot drie duels in het eerste elftal, daarna hield hij het voor gezien.