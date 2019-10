Van dichtbij zien waar het vlees vandaan komt

foto's Spektakel en koninklijk bezoek bij opening Bevrij­dings­mu­se­um Zeeland

25 oktober NIEUWDORP - Met een flinke stap over een lijn van meel opende prinses Margriet vandaag het nieuwe Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Daarmee trad ze in de voetsporen van haar oma, koningin Wilhelmina. Zij deed in Eede hetzelfde bij haar terugkeer naar Nederland in 1945.