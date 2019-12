Vader Abraham steunt zingend de boeren

De Bredase muzikant, bij velen bekender onder de naam Vader Abraham, schreef Zonder boeren geen eten als een steunbetuiging. ,,Het is een beetje Café aan de haven-achtig maar met een lekkere stampmelodie.”

Kartner reageert vaker muzikaal op de actualiteit. ,,Ik heb geen mening in de zaak maar er zijn veel boerenbedrijven waar ze zich nu zorgen maken over de toekomst. Of ze hun veestapel moeten halveren.”

Hardwerkende mensen

Over de protesten is hij kort: ,,Relschoppers heb je er altijd tussen. Dat heb je ook bij voetbal. Ik ken de boeren hier in Brabants als hardwerkende mensen. Over die boeren heb ik het. Ik begrijp die zorgen van ze wel. Boeren zijn ook geen boekhouders.”

Zonder boeren geen eten (tekst & muziek: Pierre Kartner)

Is er nog toekomst voor een boerengezin

Waar moeten ze heen voor een ander begin

Het boer zijn is een roeping die woont in zijn hart

Die regels en keuzes die maken verward

Refrein:

Zonder boeren geen eten dat geldt ook voor Den Haag

En met twee maten meten ligt zo zwaar op de maag

Want een land zonder akkers is een land zonder ziel

Zonder weiland en stallen wordt het land onstabiel

Het oudste beroep van de wereld is boer

Maar een veelkoppig monster ligt in Den Haag op de loer

Dat voelt voor ‘n boer als een pijl in zijn hart

Dan daag je hem uit dan heb je hem getart

Zonder boeren geen eten dat geldt ook voor Den Haag

En met twee maten meten ligt zo zwaar op de maag

Want een land zonder akkers is een land zonder ziel

Zonder weiland en stallen wordt het land onstabiel

Na een week van hard werken zit ie in ‘t stamcafe

Met een welverdiend biertje maar hij zit ergens mee

Hij voelt dat de toekomst onzekerheid geeft

Maar hoopt dat zijn boerderij dit overleeft

Zonder boeren geen eten dat geldt ook voor Den Haag

En met twee maten meten ligt zo zwaar op de maag

Want een land zonder akkers is een land zonder ziel

Zonder weiland en stallen wordt het land onstabiel

De boeren ontwaken door al dat gesol

Ze gaan protesteren de maat is nu vol

Tractoren als tanks rijden dwars door Den Haag

Het water aan de lippen het is D-Day vandaag