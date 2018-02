Uúúúúren knutselen voor dat ene weekend

Die optochten hè, die gigantische wagens. Het etaleren van al die pracht en praal, dat is waar carnaval voor mij om draait. Al die muziek, vrolijkheid en confetti. Ik heb dan wel niets met carnaval, maar met dit aspect heb ik wél gevoel. Ik ben namelijk een knutselaar. Geef mij maar een hamer in mijn hand en ik timmer er lustig op los. Uúúúúúren knutselen, fantastisch gewoon! Het moet dan toch geweldig zijn om zo'n grote wagen te bedenken en te bouwen?

De wagenbouwers van De Puut'n in Kwadendamme heten mij van harte welkom om eens een vleugje van die sfeer op te snuiven. Ik bezoek ze vijf dagen voor hun hoogtepunt van het jaar: de optocht in 'hun' Pikpot. In een ijskoude landbouwschuur werken zeven mannen en vrouwen aan hun wagen.

De kou is snijden en de verfdamp slaat je op de adem, maar daar hoor je niemand over. Het doel heiligt alle middelen. Al achttien jaar bouwen ze elk jaar weer samen aan een wagen. En de volgende generatie komt er al weer aan. Als mij deze avond iets duidelijk wordt, is dat een bouwgroep geen ad hoc gezelschap is.

Wagens bouwen word je met de paplepel ingegoten. Het zit in de genen. Zodra je op je eigen beentjes kan staan slepen vader en moeder je mee naar de bouwplaats. En als je groot genoeg bent om een hamer of verfkwast vast te houden doe je mee. Het zijn meestal hechte vrienden- of familieclubs die eens per jaar hun passie etaleren.

Natuurlijk zijn er wel verschillen. De ene groep is de andere niet en ook per streek lopen de gebruiken nogal uiteen.

Ik ben nu drie dagen onderweg met mijn stoomcursus carnaval vieren. Ik blijf me verbazen en verwonderen. Als bouwgroep of vereniging werk je maandenlang aan een wagen. Er gaat een hele periode van tradities en rituelen vooraf aan dat ene moment in het carnavalsweekend. Als leek, die op zondag op het laatste moment bedenkt dat een optocht een leuke invulling van de middag is, sta je daar geen moment bij stil.

Hoe die wagen van de Puut'n er nu uitziet? Ik weet het. Maar ik ga het lekker niet verklappen. Flauw? Misschien een beetje. Maar vooraf vertellen hoe een wagen er uitziet doe je niet. Ook al zo'n ongeschreven wet. Ga zaterdag maar lekker kijken in Pikpot. En voor wie dan niet kan, is er op zondag in Paerehat ('s-Heerenhoek) een herkansing.