Ut wor wèrm

Groot personeels­te­kort, waar zijn alle mensen naartoe? ‘Sommigen vinden het prettig om niet meer te werken’

Bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is een extreem personeelstekort van zo’n vijftig procent. Reizigers moeten lang wachten om door de beveiliging te kunnen of hun bagage op te halen. Het is niet de enige plek waar ze handen tekort komen. In vrijwel álle sectoren in de Rotterdamse regio groeit het aantal vacatures. Werknemers zijn onvindbaar. Wat is er aan de hand?

15 juli