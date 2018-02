Unieke kleurenfoto's van de Watersnood 1953

In het rijk geïllustreerde boek 'Watersnood' van Kees Slager is toch een aantal kleurenfoto's opgenomen. De unieke opnamen zijn afkomstig van amateurfotografen, die in de dagen nadat de dijken het begaven met hun camera actief waren. Op Schouwen-Duiveland was dat vooral de Zierikzeese apotheker Rykel ten Kate (1919-1992). Zijn bewegingsvrijheid was beperkt op het verdronken eiland, zodat de meeste kleurenfoto's in en rond Zierikzee zijn gemaakt. Er is kennelijk wel een uitstapje naar de Schelphoek geweest. Ook in Kruiningen waren amateurfotografen actief, die kleurenbeelden maakten.