Twee gewonden bij botsing Bartelmeetweg Tholen

Brand in caravan camping Den Inkel snel geblust

De brandweer is zaterdagmorgen vroeg uitgerukt voor een brand bij camping Den Inkel, aan de Polderweg in Kruiningen. Daar brak omstreeks half vier brand uit. Omdat er ter plaatse niet genoeg water was, is een tweede blusvoertuig ingezet. In de caravan waren geen mensen meer aanwezig. De brandweer heeft de caravan gecontroleerd laten uitbranden en kon iets na vier uur het sein ‘brand meester’ geven. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

4:37