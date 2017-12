Traumahelikoper steeds vaker opgeroepen bij incidenten in Zeeland

VLISSINGEN - Bij steeds meer incidenten in Zeeland wordt een traumahelikopter ingezet om levens te redden of eerste hulp te bieden. Dit jaar kwamen er tot december bij de Zeeuwse meldkamer al 279 oproepen voor de Lifeliner 2 binnen. In heel 2014 waren dat er ‘slechts’ 209. Dat blijkt uit cijfers van Traumacentrum Zuidwest Nederland.

Woensdag nog in Scherpenisse, toen een man knel kwam te zitten tussen een heftruck en een dak rukte de traumahelikopter uit. Net als een paar weken eerder bij een steekpartij in Middelburg. In beide gevallen werd er niemand met de heli naar een ziekenhuis vervoerd. Maar dat hij dan voor niets is uitgerukt, zoals dan vaak wordt gesuggereerd? ,,Nee, dat is niet te kort door de bocht, het is gewoon fout’’, zegt woordvoerder David Drexhage van het Erasmus MC waar de Zeeuwse traumahelikopter Lifeliner 2 onder valt. ,,De heli is bedoeld om - net als met de auto - het Mobiel Medisch Team bij de patiënt te krijgen, niet primair voor patiëntenvervoer.’’

In Scherpenisse bleek het slachtoffer ter plaatse overleden aan zijn verwondingen, bij de steekpartij in Middelburg kwam hulp eveneens te laat. Het neemt niet weg dat bij steeds meer incidenten in Zeeland een traumahelikopter wordt opgeroepen. In 2016 rukte de Lifetimer 2 273 keer uit, 119 keer kwam de helikopter ook echt ter plaatse. Dit jaar staat de teller met nog een maand te gaan al op 279 oproepen, waarbij hij 123 keer landde op de plek van het ongeval.

Gecanceld

Het komt regelmatig voor dat de traumahelikopter wordt gecanceld. In 2016 was dat in bijna de helft van de gevallen zo. Dit komt volgens het Traumacentrum Zuidwest Nederland omdat de patiënt al overleden is, er niemand gewond is geraakt of omdat ondanks de ernstige melding het bij aankomst van de ambulance mee valt.

De patiënt wordt in lang niet alle gevallen ook daadwerkelijk met de helikopter vervoerd, maar daar wordt de Lifeliner ook niet alleen voor opgeroepen. ,,In 21 procent van de gevallen wordt na de eerste hulp de patiënt vanuit Zeeland per helikopter vervoerd naar een traumacentrum, kinderziekenhuis of brandwondencentrum’’, rekent Robert Jan Houmes van het Traumacentrum voor. ,,Er wordt ter plekke gekeken welke wijze van transport de patiënt zo snel mogelijk in het geschikte ziekenhuis brengt. Helikoptervervoer is hierbij soms de beste oplossing.’’ Maar niet altijd dus.

Het Mobiel Medisch Team voor Zuid West Nederland is gestationeerd op Rotterdam The Hague Airport. Binnen een minuut of twintig kan de Lifeliner ter plaatse zijn bij een ongeval in Zeeland. Houmes: ,,In enkele gevallen wordt in Zeeuws-Vlaanderen gebruik gemaakt van een Mobiele Urgentiegroep (MUG) vanuit België.’’

Kosten

De kosten voor de Lifeliner worden gefinancierd uit een jaarlijkse overheidsbijdrage. Het vliegen en onderhouden van de helikopter kost ongeveer 1400 euro per uur. De traumahelikopter wordt vaker ingezet in de zomermaanden, met een piek in september. In januari vliegt hij het minst vaak uit. Dat heeft onder meer met het slechte weer te maken.