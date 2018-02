Toppers Filmfestival Rotterdam ook naar Zeeland

VLISSINGEN - Het Filmfestival Rotterdam loopt dit weekend af. De beste films zijn vanaf zondag te zien bij Film by the Sea, in de CineCity-bioscopen in Vlissingen en Terneuzen.

De reeks films uit 'Rotterdam' begint zondag 4 februari in Vlissingen met 'Marlina the Murderer in Four Acts'. Deze film gaat over de weduwe Marlina, die op reis gaat door het landschap van het Indonesische eiland Sumba op zoek naar gerechtigheid. De voorstelling begint om 16.15 uur.

De andere films zijn:

- 'The Florida Project': drama over het leven aan de zelfkant van de Amerikaanse samenleving. Met Willem Dafoe. Te zien: maandag 5 februari om 20.00 uur in Terneuzen en dinsdag 6 februari om 14.00 en 19.30 uur in Vlissingen.

- 'The Insult': film van Ziad Doueiri, die in 2013 de juryprijs van Film by the Sea won met 'The Attack'. Zijn nieuwe film gaat over een uit de hand lopende ruzie tussen een Libanese christen en een Palestijnse aannemer. Te zien: zondag 11 februari om 16.15 uur in Vlissingen.

- 'The Shape of Water': genomineerd voor 13 Oscars. Sprookje over de romantische verhouding tussen een doofstomme schoonmaakster en een watermonster. Te zien: maandag 12 februari om 20.00 uur in Terneuzen en dinsdag 13 februari om 14.00 en 19.30 uur in Vlissingen.

- 'Hannah' - Charlotte Rampling speelt een vrouw die er na jaren achterkomt dat haar man een groot geheim heeft. Te zien: zondag 18 februari om 16.15 uur in Vlissingen.

- 'I, Tonya': het waargebeurde verhaal van Olympisch kunstschaatsster Tonya Harding. Zij wordt aangevallen door een man die is ingehuurd door een concurrente. Te zien: maandag 19 februari om 20.00 uur in Terneuzen en dinsdag 20 februari om 14.00 en 19.30 uur in Vlissingen.

- 'Justqu’à la garde': Frans drama waarin ouders vechten om de voogdij van hun zoontje. Te zien: zondag 25 februari om 16.15 uur in Vlissingen.

- 'Phantom Thread': nieuwe film van Paul Anderson, die zich afspeelt in de modewereld. Genomineerd voor zes Oscars. Te zien: maandag 26 februari om 20.00 uur in Terneuzen en dinsdag 27 februari om 14.00 en 19.30 uur in Vlissingen.