'Tol Westerscheldetunnel belemmert Zeeuwse welvaart'

PollTERNEUZEN - De tolheffing in de Westerscheldetunnel is onrechtvaardig en zet een rem op de welvaart in Zeeland, zeggen TU Delft en ZB Planbureau. Als de tol verdwijnt, zal het aantal passages met zo'n 2 miljoen per jaar toenemen.

'Tolweg of tol weg?', heet de studie die de wetenschappelijke instituten hebben uitgevoerd in opdracht van de gemeente Terneuzen. Ze hebben twee scenario's uitgewerkt. Het handhaven van de tol noemen de onderzoekers het Belgische scenario. Zeeuws-Vlaanderen zal zich dan nog meer gaan richten op Vlaanderen. Daar tegenover staat de directe afschaffing van de tol. Die zal Zeeland van een 'splijtzwam' bevrijden en juist de eenwording bevorderen.

De tol is een 'serieuze barrière' voor de ontwikkeling van Zeeland en met name Zeeuws-Vlaanderen, aldus TU en ZB. Mensen voelen zich opgesloten en hebben weinig ontplooiingsmogelijkheden. De afstand tot banen is nergens zo groot als in Zeeland en in het bijzonder Zeeuws-Vlaanderen. Verder willen veel mensen eigenlijk vaker naar 'de overkant', bijvoorbeeld om te winkelen, familie en vrienden te bezoeken, of als vrijetijdsbesteding. Zonder tol zou het verkeer door de tunnel met 25 tot 30 procent toenemen, hebben de onderzoekers berekend.

Werk wordt dan makkelijker bereikbaar en de woningmarkt wordt één geheel. Voor mensen uit Midden-Zeeland worden de goedkopere huizen in Zeeuws-Vlaanderen aantrekkelijker en wordt het ook makkelijker om in Vlaanderen te werken. Heel Zeeland zal meer in trek komen als vestigingsgebied, iets wat hard nodig is want volgens de onderzoekers staan 'de seinen op rood' voor de economie in de provincie.

Als Zeeuws-Vlaanderen niet langer een 'landje apart' is, worden voorzieningen ook bereikbaarder. Ze zijn dus eenvoudiger te centraliseren, bijvoorbeeld in Middelburg. Anderzijds heeft Terneuzen al een A-theater dat makkelijker kan worden bezocht. De voorspelling is wel dat een deel van de Zeeuws-Vlaamse detailhandel zich naar boven de Westerschelde zal verplaatsen.

Volgens de geldende bestuurlijke normen is de tol onrechtvaardig, aldus de TU en ZB, met name omdat tunnelgebruikers in Zeeland geen alternatief hebben. De politiek zou bij zichzelf te rade moeten gaan of het nog wel een goed idee is. Bij vergelijkbare trajecten in het buitenland is ook eerder van tolheffing afgestapt, vaak na 10 of 15 jaar. In de Westerscheldetunnel wordt inmiddels 15 jaar tol geheven en het tolvrij maken staat pas gepland in 2033.