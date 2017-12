Tiny houses krijgen voet aan de grond in Zeeland

Sint Laurens

Maar niet iedereen wacht af. De gemeente Middelburg heeft welwillend gereageerd op het particuliere initiatief van Sinke: in Sint Laurens mogen maximaal tien tiny houses worden gebouwd. Het gaat om een proef. Al net zo concreet zijn de plannen in de gemeente Borsele, waar woningbouwvereniging R&B Wonen een stuk of vijf tiny houses wil gaan bouwen en verhuren. Erik Dutour Geerling van R&B Wonen in Heinkenszand: ,,Dit voornemen is opgenomen in ons beleidsplan 2018-2021. In 2019 moeten ze er staan, komend jaar bezinnen we ons op wát we nu precies wáár willen neerzetten en hoe je daarmee omgaat. Het is nog zoeken wat we precies willen. En wat willen de huurders zelf? We gaan daarom een bijeenkomst beleggen waarop iedereen welkom is die bezig is met tiny houses in Zeeland. Laat maar horen wat je wil, dan kijken wij wat we daarmee kunnen."