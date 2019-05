Timmermans-effect ook in Zeeland zichtbaar

Ziedaar het Frans Timmermans-effect op lokale schaal. Ook in Zeeland deed de PvdA het opmerkelijk goed, met Vlissingen als uitschieter. In 7 van de 13 gemeenten werd de partij de grootste. Behalve in Vlissingen won zij in heel Zeeuws-Vlaanderen, in Middelburg en Goes en op Noord-Beveland.