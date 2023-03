Tientallen uitvaarten staan openbaar op YouTube: ‘Mijn overleden broer in beeld? Dat wisten wij echt niet’

Familieleden trekken het jasje van Nelis Latupeirissa recht. Ze snikken. Ondersteunen elkaar bij de open kist waarin de overledene ligt. Het groepje is zich er niet van bewust dat de camera’s draaien. Dat onbekenden meekijken via YouTube. Nu, vijf maanden later kun je het verdriet nog steeds herbeleven. En deze uitvaart in Nijverdal is bij lange na niet de enige die je kunt bekijken.