Thoolse boeren pionieren met zoete aardappel

Giro Caleb Ewan meer dan geslaagd na tweede ritzege

19:05 De elfde etappe van de Giro d’Italia is gewonnen door Caleb Ewan. Na een lange, vlakke etappe van Carpi naar Novi Ligure klopte hij Arnoud Démare en Pascal Ackermann in de sprint. Het was voor de Australiër zijn tweede etappezege deze ronde. In het algemeen klassement veranderde er niets.