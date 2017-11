Terneuzenaar hoort 24 maanden cel eisen wegens steken met een mes

Maar drank speelde ook een rol toen hij op 27 augustus van dit jaar bij de opvang van het Leger der Heils in Terneuzen een plaatsgenoot met een mes stak. M. had die dag flink gedronken en kreeg tijdens het eten onenigheid met een andere man. Volgens de verdachte is die ander een ‘bemoeial’ die zijn leven nog zwaarder maakt. M. ging naar buiten om af te koelen, maar werd gevolgd door zijn plaatsgenoot. Daar ging de woordenwisseling verder, waarbij M. als eerste een duw gaf. Vervolgens ontstond er een worsteling waarbij de verdachte een mes trok en de ander één keer stak. Dat leverde een stevige wond van tien centimeter diep op waarbij de lever net niet werd geraakt. Volgens de verdachte kan hij zich niets meer herinneren van die worsteling en het steken. ,,Wat ik nog weet is dat het plotseling zwart voor mijn ogen werd.” Toen hij ‘wakker’ werd was er volgens hem volop consternatie.