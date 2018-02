Terlouw ziet democratie verzwakken

MIDDELBURG - D66-icoon Jan Terlouw sprak donderdag in Middelburg over klimaat, kapitaal en het kroonjuweel van zijn eigen partij. Een referendum over het referendum. 'Simpeler kan toch niet'.

Het was leek even of het weer begin jaren zeventig was in De Spot in Middelburg. De tijd dat de nu 86-jarig Jan Terlouw voor D66 de politiek in ging, de tijd van de sit-ins. Terlouw sprak op uitnodiging van Middelburg in Dialoog.

,,Gaat u lekker op de grond zitten'', vroeg hij zijn staande gehoor. En ja hoor, de burgemeester, de wethouder en al die andere mensen in de zaal gingen zitten en luisterden ademloos naar de boodschap die de oud-wetenschapper, oud-politicus en schrijver Terlouw had te vertellen.

Het ging uiteraard over de veranderingen in de maatschappij, het belang van elkaar vertrouwen, het klimaat, de natuur en de verdeling van de macht in de wereld. Halverwege zijn verhaal haakte Terlouw in op de Haagse actualiteit.

Scherp

Terlouw was scherp over het optreden van zijn Haagse partijgenoten: ,,Laat ik even doen aan zelfkritiek. Het kabinet is het referendum aan het afschaffen. In de eerste beginselen van D66 stond 'een fundamentele democratisering van de samenleving; een van de middelen: een referendum, als je tenminste eenvoudige, begrijpelijke vragen kunt stellen. Nou ik weet er een: 'Bent u voor of tegen het afschaffen van het referendum?' Simpeler kan het toch niet. Maar nee hoor, die vraag gaat niet gesteld worden. Vind ik ernstig. Mijn eigen partij doet het, onze minister. En zo zie ik overal de democratie verzwakken, in plaats van versterken."

Centraal thema in Terlouws verhaal was de steeds grote macht van het kapitaal, het verzwakken van de democratische controle en de gevolgen die dit heeft voor de aanpak van de klimaatcrisis. Helaas, zo zei hij, zijn bij het sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs alleen procedures afgesproken en bleven afspraken uit hoe het tot de CO2-vermindering moet komen. ,,Politiek is zijn macht een beetje kwijt. Die politiek wordt overheerst door het kapitaal.''