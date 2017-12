Tant kondigt vertrek bij Hoek aan na bekerechec tegen Baronie

Jannes Tant trad in oktober 2015 aan bij de club, als opvolger van de na vier wedstrijden ontslagen Ruud Pennings. De Belg wilde graag een gooi doen naar promotie naar de derde divisie, maar slaagde daar de afgelopen seizoenen niet in. In zijn eerste seizoen eindigde Tant met Hoek op de achtste plaats (34 punten uit 26 duels). Vorig seizoen wilde Hoek serieus meestrijden om het kampioenschap, maar ging het rond de winterstop mis. Uiteindelijk werd Hoek opnieuw achtste, met 38 punten uit 28 duels. Tant won met zijn ploeg wel de districtsbeker, door in de finale BVV te verslaan. Dat succes kan dit seizoen niet meer herhaald worden. In de hoofdklasse A bezet Hoek de teleurstellende zevende plaats.



,,De afspraak was om het na deze wedstrijd aan mijn spelers te vertellen’’, legde Tant dinsdagavond uit. ,,Dit is, na zo’n wedstrijd, een heel vervelend moment, maar we willen iedereen duidelijkheid geven.’’ Waarom heeft hij besloten komende zomer te stoppen? ,,Ik heb met de mensen van Hoek aan tafel gezeten en wij voelen elkaar natuurlijk wel aan. Ik ben nu aan mijn derde jaar bezig en we zijn tot de conclusie gekomen dat we aan het eind van dit seizoen uit elkaar gaan.’’