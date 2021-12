‘Tanker’ lijkt te draaien: Reimerswaal houdt geld over op het gebied van sociale zaken

Tekorten, rode cijfers, en de vraag naar extra geld bij de regering. Het is een repeterend verhaal voor veel gemeenten als het gaat om het financiële plaatje van sociale zaken. Ook in Reimerswaal. ,,Er heeft al eens twee miljoen euro bij gemoeten aan het einde van het jaar”, weet wethouder Cees Verburg. Samen met zijn collega Dirk Verburg is hij verantwoordelijk voor de zorgportefeuille. Maar dit jaar hoeft de gemeente niet meer geld uit te trekken. Integendeel zelfs. ,,Volgens de prognose houden we 1,2 miljoen euro over. Zónder dat er mensen tussen wal en schip vallen.”

Er vroeg bij zijn helpt

Jeugdzorg is zo’n onderdeel waarop de gemeente het financieel goed doet. Ze houdt er drie ton op over. Deels komt dat omdat het Rijk een handje toestak, maar het vindt zijn oorzaak ook in de andere koers die de gemeente vaart. ,,We werken sinds dit jaar met praktijkondersteuners bij huisartsen“, zegt Verburg. Door hulp en advies van zo’n gespecialiseerde praktijkondersteuner moet voorkomen worden dat jongeren later zware en dure zorg nodig hebben. Simpel gezegd: door er vroeg bij te zijn, wordt erger voorkomen. Ook is meer contact met jongeren die jeugdzorg krijgen, en hun zorgverleners. Verburg: ,,Dat vertaalt zich in minder uitgaven.”

Hoewel het gaat om een prognose is Verburg positief. ,,Er kan nog wat gebeuren, maar het lijkt erop dat de tanker na langzaam draaien, nu gekeerd is. We zijn op de goede weg.”