Tanken over de grens? Het loont nauwelijks meer

Omrijden om net over de grens in België te tanken? Dat loont nauwelijks nog. De prijzen liggen niet ver meer uit elkaar. Aan Nederlandse kant klinkt hosanna, de Belgen treuren.

Waar voorheen vaak een rij stond van automobilisten die de tank volgooien met goedkopere brandstof, is het deze woensdagmiddag rustig. Manager Chantal Jacobs van het Shell-benzinestation aan de Turnhoutseweg in Baarle-Hertog ziet het met lede ogen aan. ,,Eigenlijk is het doodstil, vergeleken met wat we eerder hier hebben meegemaakt. Sinds de tijdelijke accijnsverlaging door de Belgische overheid grotendeels is afgeschaft, liggen de prijzen een stuk hoger.”

En dat merken ze wel degelijk. ,,Laatst lagen de prijzen in Nederland zelfs een stukje lager. Gelukkig is er deze week in België weer vier, vijf cent afgegaan. Hierdoor zijn we weer wat goedkoper dan onze collega’s bij de noorderburen. Maar niet genoeg voor de Nederlanders om speciaal om te rijden.”

Oorlog in Oekraïne

De brandstofprijzen dalen in rap tempo. Waar de adviesprijs voor een liter Euro95 begin juni nog naar een recordhoogte van om en nabij de 2,50 euro steeg als gevolg van de Russische inval in Oekraïne, is die inmiddels gedaald naar iets boven de 1.90 euro. In de praktijk betalen automobilisten op dit moment tussen de 1,70 en 1,76 euro. Dat is nog steeds inclusief de speciale accijnsverlaging van 17,3 cent die de overheid begin april invoerde om het leed van de automobilist aan de pomp te verzachten. Een liter diesel werd toen 11,1 cent goedkoper, LPG kost sinds 4,1 cent minder.

Quote Voor de meeste Nederlan­ders loont het weer om in eigen land te tanken Woordvoerder Berkman tankstations

In België is de accijnskorting onlangs juist verlaagd. En daardoor liggen de prijzen in beide landen ongeveer op hetzelfde niveau. Een woordvoerder van Berkman, met onder meer tankstations Roosendaal en Ulvenhout, is blij dat de Nederlandse consument weer in de buurt ‘enigszins voordelig brandstof kan aanschaffen’. ,,Het grensnadeel is kleiner geworden. Onze tankstations hebben er zeker profijt van dat de benzineprijzen nu min of meer gelijk zijn. Voor de meeste Nederlanders loont het weer om in eigen land te tanken.”

Volledig scherm Geen drukte bij een tankstation in Essen. © Gerlach Hochstenbach

Toch, bij de Esso in Essen, net over de grens, gooit een enkeling uit Nederland deze ochtend de tank vol. Jan Wijkmans uit Willemstad is de grens over gegaan om lekkere Belgische biertjes te kopen. ,,Ik heb vanochtend op internet nog naar de benzineprijzen gekeken. Bij mij in Willemstad kost een liter 1,71 euro. Ik zag dat ik hier in België zes cent minder kwijt zou zijn. Omdat ik hier toch naar toe moest, pik ik dit voordeeltje even mee. Alles is meegenomen.”

Hoofd boven water houden

BETA, de branchevereniging voor zelfstandige pomphouders, reageert verheugd op de ontwikkelingen in de grensstreek. Voorzitter Ewout Klok: ,,Zij hebben moeilijke coronajaren achter de rug. Tankstations mochten weliswaar tijdens lockdownperiodes open blijven, maar de mensen reden stukken minder. Met allerlei inventieve acties hebben ze het hoofd boven water gehouden.”

Totdat de oorlog in Oekraïne begon, geeft Klok aan. ,,De prijzen stegen, de verschillen met België en Duitsland ook. Tot groot ongenoegen zagen pomphouders dat tankstations vlak over de grens verkeersregelaars inzetten om de grote toestroom van Nederlanders in goede banen te leiden. Dat was een hard gelag, vooral omdat ze al twee coronajaren achter de rug hadden.”

Compensatieregel verlengd

Nu is er sprake van flinke omzetstijging, zegt Klok. ,,Er komt weer wat vet op de botten van onze collega’s in de grensstreken. Dat was ook echt nodig.”

In principe zou de accijnskorting eind dit jaar geschrapt worden, maar het is vrijwel zeker dat het kabinet de compensatieregel tot eind juni 2023 verlengt. ,,Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Ik hoop natuurlijk dat die korting niet van tijdelijke aard is. Het kwartje van Kok zou van tijdelijke aard zijn, maar dat was uiteindelijk niet het geval, daar zitten we na 25 jaar nog steeds aan vast. Dat zou voor de accijnskorting dan ook moeten gelden.”

Chantal Jacobs van de Shell in Essen denkt er het hare van: ,,Ik hoop dat Nederland heel snel een streep zet door de accijnskorting.”