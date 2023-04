Syrco Bakker opent nieuw restaurant in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Ik ben verliefd op deze streek’

Chefkok Syrco Bakker, die tot eind deze maand voor Sergio Herman werkt in restaurant Pure C in Cadzand, is van plan een eigen restaurant te openen in Zeeland. Dat moet komen in een monumentaal pand ergens in de gemeente Sluis.

Om welk pand het gaat, wil hij nog even geheim houden. Het is een bouwwerk waar ‘nog zeker anderhalf tot twee jaar’ renovatiewerk in zit voordat het open kan. Maar dan heb je ook wat, belooft Bakker. ,,Aan de ene kant komt een restaurant met fine dining, aan de andere kant komt een atelier met een bakkerij en een boerenwinkel met streekproducten. Ik hoop dat het een ontmoetingsplaats wordt voor de omgeving.”

Ook nog een restaurant op Bali

Dat is wel even wat anders dan Pure C. ,,Klopt. De dagzaak wordt heel toegankelijk en het restaurant heel kleinschalig. Dat moet ook wel. De horeca is afgelopen tien jaar enorm veranderd. Een grote zaak betekent grote overheadskosten en veel personeel. Dat kan niet meer. We moeten naar kleinschalig en persoonlijk. De gasten zitten straks bij wijze van spreken in mijn keuken. Ik moet zeggen dat me dat ook wel aanspreekt.”

In de tijd dat het pand wordt verbouwd, zit Bakker zelf op Bali. Ook daar opent hij een zaak. ,,Een restaurant met een foodbar en chef’s table. Dat is iets waarmee ik terugga naar mijn roots. Mijn opa komt van Java en mijn oma van Sumatra, dus ik ben opgegroeid met de Indonesische keuken. Ik wil de producten, bereidingen en ambachten daar gaan ontdekken. Maar dat restaurant zal ik uiteindelijk op afstand gaan aansturen. Zodra het pand in Zeeuws-Vlaanderen klaar is om open te gaan, komen we terug naar Zeeland.”

Volledig scherm Syrco Bakker in de omgeving van Cadzand, het gebied waaraan hij verknocht is geraakt. © Marjorie Romeijn

Verliefd op Zeeuws-Vlaanderen

Want ook al is Bakker (38) er niet opgegroeid, hij is wel verknocht geraakt aan Zeeuws-Vlaanderen. ,,Sinds ik hier zestien jaar geleden terechtkwam door Oud Sluis, ben ik verliefd geworden op deze streek. Het is zo’n rijke omgeving, met zulke mooie producten. Hier wonen wij, hier wil ik fulltime zijn.”

Nog drie weken en dan laat Bakker restaurant Pure C na 13 jaar achter zich. ,,Het is echt een hoofdstuk dat wordt afgesloten. Ik wil nu graag nog een keer goed in het diepe springen. En dat ga ik doen.”

Quote Ik wil nu graag nog een keer goed in het diepe springen. En dat ga ik doen