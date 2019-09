Stuiterbal Davina Michelle schudt Middelburg effe wakker

Isabel (Provoost) mocht in haar thuisstad het spits afbijten. De zangeres die tweede werd bij zowel The Voice Kids (2014) als The Voice of Holland (2017) stond met haar band (minus de drummer) op het kleine podium. Daar hadden zich al veel mensen verzameld en die konden vaststellen dat Isabel de beste zangeres van Zeeland is. Qua stem deed ze nauwelijks onder voor de zangeressen die na haar op het hoofdpodium stonden, aan het repertoire en de podiumpresentatie mag nog wat geschaafd worden. In de Nederlandstalige liedjes (van Maan en Abel) haalde ze niet het niveau als in nummers als Killing me softly en What about us, waarin haar donkere, soulvolle stem geweldig klonk.