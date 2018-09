Straks komt je sla uit de fabriek

Voedselproductie in 'glastuinfabrieken' midden in de stad, geavanceerde minifabriekjes voor je eigen garage of achterkamer: daarover praten vandaag een kleine honderd professionals in Den Haag op het eerste Nationaal Vertical Farming Symposium. Initiatiefnemer is Ben Pieterse, vierdejaars student Delta Management van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. ,,Ik probeer bij te dragen aan oplossingen voor het wereldvoedselprobleem. Dat wordt alleen maar groter, want er komen steeds meer mensen", verklaart Pieterse. Zijn oplossing: ,,We moeten ons voedsel efficiënter en ook schoner produceren, liefst op dezelfde plek waar je het consumeert."