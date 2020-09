Stel nam het ervan op oma's kosten: ‘Ze is allang overleden en de strijd gaat onverminderd door’

EDE - Het komt regelmatig voor dat familie de spaarcentjes van opa of oma inpikt. Maar het komt niet vaak tot een rechtszaak. In het geval van oma T. uit Lunteren wél. Donderdag dient het hoger beroep tegen oma's kleindochter en haar echtgenoot.

Het stel uit Ede is in de eerste rechtszaak veroordeeld. Tot hogere taakstraffen dan de officier van justitie eiste, omdat rechtbank en militaire kamer - manlief was officier bij de Landmacht - het signaal aan de samenleving wilden afgeven dat ouderenuitbuiting echt niet kan.

Kleindochter en haar man moeten daarnaast elk twintigduizend euro terugbetalen, iets waar ze zich niet bij neerleggen. Donderdag dient het hoger beroep.

Kleindochter en haar man zeggen ‘Laat ons het maar doen’

Wie de eerste vonnissen erbij pakt, kan reconstrueren hoe het is begonnen: oma kan niet overweg met pinautomaat of online bankieren. Kleindochter en haar man zeggen ‘Laat ons het maar doen’ en zetten oma's bankrekening en bankpas op hun naam.

In een brief aan de familie worden afspraken vastgelegd: zij zorgen er voor dat oma's rekeningen worden betaald en geven haar leefgeld van 50 euro per week - later wordt dit 70.

Met oma's bankpas worden vervolgens vrolijk eigen boodschappen betaald, kleren en schoenen gekocht, wordt er getankt en afgerekend in restaurants die oma nooit van binnen ziet.

Omdat manlief vond dat ze als gezin ,,leuke dingen moesten blijven doen.” Een uitspraak die niet voor niks in beide vonnissen is opgenomen. Zelfs een vakantie zat kennelijk tussen de uitgaven die het stel van oma's rekening betaalde.

tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Een speciaal kwartetspel moet Rotterdamse ouderen weerbaar maken tegen familie, kennissen en verzorgers die hen geld proberen af te troggelen. Het spel maakt deel uit van een nieuwe grote campagne die de politie Rotterdam-Rijnmond gebruikte tegen financiële uitbuiting. © Oscar Balkenende

Plunderen van oma's centjes

Het plunderen van oma's centjes gaat een jaar of vier door, totdat de familie onraad ruikt. Bij oma vallen steeds meer brieven van incassobureaus en deurwaarders in de bus.

Er wordt met het Edese koppel gepraat. Dat belooft weliswaar beterschap en het verdwenen geld aan te zuiveren, maar gaat ondertussen ‘op dezelfde doortrapte wijze’ (woorden van de rechtbank) door met het op te grote voet leven op kosten van oma. Er wordt nog steeds contant geld van haar rekening gehaald en bijvoorbeeld 52,79 euro gepind bij Banketbakkerij Ede.

Huurachterstand en dreigende huisuitzetting

Als de schulden van oma zo hoog oplopen dat zij vanwege een huurachterstand uit haar huisje in Lunteren dreigt te worden gezet en de energiemaatschappij gas, water en licht dreigt af te sluiten, roept de familie hulp in van bewindvoerderskantoor AH Bewind BV. Eigenaar Arjan Hogervorst heeft maar één woord voor de situatie die hij aantreft: schrijnend.

Quote Oma kon niet eens naar een pinauto­maat, had ook geen idee wat een pincode was. Arjan Hogervorst

Het is december 2014 wanneer de kantonrechter Hogervorst aanstelt. De bewindvoerder herinnert zich dit goed: ,,Het misbruik vond toen feitelijk nog plaats en de familie wilde dat ingegrepen werd, er een knip op de portemonnee kwam. Oma was dik in de 80 en slecht ter been. Ze kon niet eens naar een pinautomaat, had ook geen idee wat een pincode was.”

Hogervorst zorgde er allereerst voor dat een streep werd gezet door het vonnis tot huisuitzetting en oma in haar huisje kon blijven wonen, mét gas, water en licht. En dat kleindochter en haar man niet meer bij haar geld konden.

Schadelijst van meer dan 40.000 euro

Hij maakte een lijst van de schade, die ruim hoger uitviel dan de in totaal veertigduizend euro die het stel nu van rechtbank en militaire kamer moet terugbetalen.

,,Daarna heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het stel benaderd”, vertelt hij. ,,Ik zei tegen de man ‘Ik weet wat voor werk je doet en dat een rechtszaak daardoor dubbel pijn doet. Maar dit is de schade en de familie is ermee akkoord dat we geen aangifte doen, als jij binnen nu en drie weken de helft van het bedrag op tafel legt. Desnoods leen je het.”

Een reactie blijft uit en in mei 2015 doet Hogervorst aangifte. Kleindochter en haar man worden uiteindelijk in april 2019 veroordeeld voor (het medeplegen van) verduistering. Beiden wordt zwaar aangerekend dat niets van het verduisterde geld is terugbetaald.

Quote Ik ben allergisch voor onrecht, daarom ben ik dit vak ook gaan doen. Arjan Hogervorst

Oma maakt dit niet meer mee, zij overlijdt eind 2015. Daarmee houdt de bemoeienis van Hogervorst op, al volgt hij de zaak van een afstandje. Hij heeft geen spijt dat hij aangifte deed: ,,Het is een grote familie en de kinderen stonden er op één na allemaal achter. Het is fantastisch om dan dit resultaat te behalen. Ik ben allergisch voor onrecht, daarom ben ik dit vak ook gaan doen.”

Strijd gaat door na overlijden oma

Hij komt in zijn praktijk regelmatig dit soort zaken tegen. Zijn advies? ,,Probeer altijd eerst om er onderling uit te komen. Je ziet: we zijn nu vijf jaar verder. Mevrouw is allang overleden en de strijd gaat onverminderd door. Dat wil je toch niemand aandoen? Kom je er niet uit, zet dan een professionele, derde partij op de financiën. Dat voorkomt ellende in de familie.”

‘Doe zelf je financiën’ Beheer zo lang mogelijk zelf je geldzaken. Dat is volgens Bernadet Naber van ouderenbond ANBO de beste manier om financieel misbruik te voorkomen. Daarnaast kun je van tevoren maatregelen nemen om misbruik te voorkomen, vertelt zij: ,,Dat kan door een levenstestament te laten opstellen bij een notaris. In een testament leg je vast wat er na je dood met je geld en spullen moeten gebeuren. In een levenstestament leg je vast wat er tijdens je leven moet gebeuren op het moment dat je zelf geen goede beslissingen kunt nemen.” Wie een vermoeden heeft dat er sprake is van ouderenuitbuiting, kan hiervan online melding maken bij het Centraal Meldpunt Nederland: meld.nl, of contact opnemen met Veilig Thuis op telefoonnummer 0800 2000.