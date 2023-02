Stel dat we straks Poetin kunnen klonen

We móéten praten over dienst­plicht, zegt defensie-ex­pert: ‘Komt in Oekraïne ook op mankracht aan’

De oorlog in Oekraïne zorgt dat het inderdaad tijd is om de dienstplicht nieuw leven in te blazen. Dat zegt defensiespecialist Dick Zandee, nadat het CDA dit weekend liet weten voor te zijn. ‘In de oorlog in Oekraïne komt het ook aan op mankracht.’

5 februari