Speurneus Amy vindt elke prison phone

Gedetineerden kunnen in de instelling weliswaar telefoneren, maar die telefoontjes worden gecontroleerd en er is geen privacy. Wie zonder dat iemand meeluistert (al dan niet duistere) zaakjes buiten de instelling wil regelen, probeert dus een mini-gsm binnen te smokkelen. Buiten Nederland wordt alleen op Curaçao al gewerkt met een gsm-hond. Een proef in Duitsland kreeg geen vervolg. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de proef in Nederland wél voortgezet - het wachten is op het fiat van de politiek. Een tweede is al in opleiding.