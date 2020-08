Speel mee met het grootste Tour Wielerspel van Nederland en maak op een racefiets van Krush

CORONAVIRUS LIVE | Werknemers ervaren druk naar kantoor te komen, meeste coronado­den in Leidschen­dam-Voor­burg

11:03 Er is tot nu toe geen bewijs dat bezoekers van een evenement in de buitenlucht kans lopen om besmet te raken met het coronavirus. Een besmetting oplopen bij een binnenevenement is wel een reëel risico. Verder is het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in Duitsland is vastgesteld in de laatste 24 uur hoger dan het aantal dat gisterochtend werd gemeld. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.