SP staakt poging om afdeling op te richten in Reimerswaal

Man na feestje in elkaar geslagen op Walensingel in Middelburg

13:39 MIDDELBURG - Een 38-jarige man is in de nacht van zondag op maandag in elkaar geslagen op de Walensingel in Middelburg. Het slachtoffer verliet ’s nachts een feest in de Beddewijkstraat en liep rond 3.30 uur op de Walensingel.