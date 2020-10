Sociaal-artistieke werkplaats Tutti Fratelli geeft iedereen een kans: ‘Ik heb nu het gevoel dat ik iets kan’

ANTWERPEN - Het festival Spiegels van de Ziel van Tutti Fratelli beleeft komend weekend in Antwerpen de negende editie. Tutti Fratelli is een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van de stad die sinds 2007 theater maakt met mensen die minder kansen kregen in hun leven. Oprichtster Reinhilde Decleir ontving hiervoor al verschillende prijzen.

In 2003 regisseerde Reinhilde Decleir een voorstelling met een groep mensen van het Antwerps Platform Generatiearmen. Dat zorgde voor veel ontroering in de tot de nok gevulde Bourlaschouwburg van het Toneelhuis. Deze groep bleef samenwerken met het Toneelhuis wat tot een productie leidde rond Shakespeares werk. Na blijvend succes, ook in volksschouwburg de Roma, werd Tutti Fratelli opgericht. ‘De fratelli’ huizen nu al bijna tien jaar in de Lange Gasthuisstraat 26.

,,Ik heb veel respect voor andere toneelgroepen die werken met kwetsbare mensen. Maar die bereiken meestal niet het grote publiek”, zegt Reinhilde Decleir. ,,Tutti Fratelli is niet alleen in Antwerpen bekend. Mensen spreken me ook aan in Gent, Kortrijk of Oostende. Ook in Turnhout speelden we voor een volle, enthousiaste zaal.” Waarbij één zaak moet duidelijk zijn. ,,Ik wil geen theater maken dat altijd over armoede gaat. Het moet wel ergens over gaan waarbij we mogen of moeten kritisch zijn.We durven ook dingen aan te klagen. De mensen moeten horen wat wij te zeggen hebben. Ook dat is belangrijk.”

Het gaat om de uitstraling

Van strenge audities lijkt bij Tutti Fratelli geen sprake. ,,Normaal gezien mag iedereen meedoen die tot onze doelgroep behoort. Ik wil eerst horen of de mensen kunnen zingen. Het is wel afwachten of het lukt. Het gaat vooral om de uitstraling van onze mensen, denk ik. Die is bijzonder.”

Tutti Fratelli laat via hun website de buitenwereld altijd kennismaken met iemand van de spelers. Zo is er het portret van Ann De Pooter (57) die debuteert in de voorstelling De Hoop, die in januari 2021 in première gaat in de Roma. ,,Ik leerde iemand van Tutti Fratelli kennen in de dagkliniek van Sint-Vincentius. Ik was meteen geprikkeld. Ik ben nogal een expressief persoon en wilde oorspronkelijk balletdanseres worden. Ik heb wel nog geen ervaring in theater of zingen. Dus dat zorgt zeker voor een drempel, hoewel het tegelijkertijd enorm bevrijdend werkt. De waarde van Tutti Fratelli ligt er voor mij in dat ik terug zelfvertrouwen opbouw. Dat ik het gevoel heb dat ik iets kan. Dat gevoel heb ik lang niet gekend.”

Volledig scherm Reinhilde Decleir leidt Tutti Fratelli. © Spectra Ensemble

De brieven van Debussy

Spiegels van de Ziel loopt van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober, ook bij overbuur Het Maagdenhuis in de Lange Gasthuisstraat 33. Uit het rijke programma lichten we het huldeconcert aan Claude Debussy toe in muziekcentrum AMUZ, dat onderdak vindt in de prachtige, barokke Sint-Augustinuskerk in de Kammenstraat 81. Het gaat om een samenwerking tussen het Gentse Spectra Ensemble en Reinhilde Decleir. Filip Rathé zorgt voor de duiding. Hij is de artistiek directeur van Spectra.

,,We brengen drie werken van Debussy waarin zijn brieven aan vrouwen centraal staan. Zo tonen we ook de spiegel van zijn ziel. Hij schreef naar zijn ex-vrouw, zijn toenmalige madame en naar zijn dochter. Voor het voorlezen van die brieven, dacht ik meteen aan Reinhilde Decleir. Let wel, het is enkel een samenwerking met haar, niet met Tutti Fratelli. Ik weet dat Debussy vaak in geldnood zat. Maar dat kwam omdat hij graag heel dure dingen kocht. De sociale context van de spelers van Tutti Fratelli is natuurlijk helemaal anders.”