Sneeuw- en hagelbuien veroorzaken overlast op een van de koudste paasdagen ooit

Dinsdag nog steeds winterse buien

Vanavond blijft code geel van kracht. Door sneeuw- en hagelbuien is er plaatselijk kans op gladheid. Dinsdag gaan de winterse buien door, schrijft Weerplaza. De atmosfeer is dan zo koud dat de kans op regen erg klein is. Er valt vooral hagel, korrelsneeuw of sneeuw. Midden op de dag is het 5 of 6 graden en eventuele sneeuw zal dan ook snel wegsmelten in de toch wel sterke aprilzon. Als in de avond een venijnige buienstoring die bij de Noorse kust tot ontwikkeling is gekomen het noorden van het land aandoet, neemt de kans op de vorming van een sneeuwdek opnieuw sterk toe. Terwijl het op de stranden een graad of 4 is met hagel en natte sneeuw, kan het in het oosten van Drenthe en Twente sneeuwen bij nul graden. Bij voldoende intensiteit kan de sneeuw dan makkelijk blijven liggen.