Slag om de Schelde vanaf 5 juni eindelijk in de bioscopen

De film van regisseur Matthijs van Heijningen vertelt het verhaal over de ‘vergeten slag om de Schelde’ die bekend staat als één van de belangrijkste en heftigste veldslagen in West-Europa en die een cruciale rol speelde in de bevrijding van Nederland. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Blom, Susan Radder en Jamie Flatters. Het is met een budget van 14 miljoen euro de duurste Nederlandse film in vijftien jaar tijd.