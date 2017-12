Schouwse oplichting leidt naar phishingbende

Hoeveel geld de verdachten precies buit maakten, daar hebben de rechercheurs Hanneke en Niek* nog geen idee van. ,,Vermoedelijk meerdere miljoenen euro’s.” De twee hoofdverdachten verstuurden tienduizenden mails met het verzoek een nieuwe bankpas aan te maken en de pincode te wijzigen. Vervolgens hengelden de verdachten de enveloppe met de nieuwe bankpas uit de brievenbus en plunderden ze de rekeningen.

Het onderzoek startte nadat het Schouws bedrijf eind vorig jaar ontdekte dat er 200.000 euro van de bankrekening was verdwenen. Digitale en tactische rechercheurs van meerdere eenheden werkten vervolgens nauw samen, na signalen dat er overal in het land slachtoffers vallen. Na enige maanden komt een landelijk opererende criminele organisatie in beeld. Hanneke: ,,We konden hen traceren door de geldsporen te volgen. Maar ook door digitaal en tactisch onderzoek aan de phishingmail, gehuurde webservers en geregistreerde domeinnamen.”

De twee hoofdverdachten, een Amsterdammer (23) en een vrouw (27) uit Almere, worden eind oktober aangehouden en zitten nog steeds vast. De politie vermoedt dat ze zich al jaren schuldig maakten aan illegale phishingpraktijken.

Volgens Hanneke werkten ze zeer geraffineerd. In hun mails stond een link naar een website die als twee druppels water lijkt op de echte site van de Rabobank. ,,Vervolgens vroegen ze je personalia in te vullen zodat ze wisten waar je woont. Ook moesten de slachtoffers via die site de pincode wijzigen zodat de verdachten de originele code in bezit kregen.”

Volgens de digitaal rechercheur richtten de verdachten zich vooral op bedrijven, instellingen en stichtingen. ,,Want die hebben meestal meer geld op een rekening staan dan particulieren.” Maar ook particulieren waren doelwit.

Tussen 31 oktober en 13 november hield de politie nog eens acht verdachten aan. Deze ‘cashers’, ‘money mules’ en ‘hengelaars’ wonen in Rotterdam, Rijswijk, Den Haag, Amsterdam en Gouda en zijn tussen de zeventien en dertig jaar oud. Niek: ,,Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.”

Money mules

Volgens de rechercheur stelde een deel van de verdachten hun bankrekeningen beschikbaar en worden ze daarom ‘money mules’ genoemd. ,,Deze term komt uit het Engels, mule betekent muildier. Je wordt, net als het dier, enkel gebruikt om de last van iemand anders te dragen: jij doet het zware werk. Je bent makkelijk te achterhalen door de bank en de politie, terwijl de criminelen erachter anoniem blijven en er vandoor gaan met de winst.”

De beide rechercheurs benadrukken dat iedereen mails kan krijgen van phishing-fraudeurs. Ze onderzoeken nog hoe de aangehouden verdachten aan de tienduizenden mailadressen kwamen. ,,Het kan zijn dat ze die kochten van hackers, met speciale software grote hoeveelheden mailadressen van het internet plukten, het zogenoemde webscraping. Of dat ze zelf website hackten.”

De rechercheurs beseffen dat deze vorm van internetfraude heel moeilijk te bestrijden is. ,,Mogelijk is dit nooit uit te roeien.” Ze weten ook dat dit soort misdrijven veel voorkomt. ,,Wij moesten ons tijdens dit onderzoek beperken tot rekeningen van de Rabobank. Terwijl ook klanten van alle andere banken zijn benaderd door de verdachten.”

Ze vragen nadrukkelijk om bij een vermoeden van phishing of een andere vorm van (internet)criminaliteit, altijd aangifte te doen en ook zelf goed op te letten als er mails komen van banken en verzekeraars.

Volgens Niek is het Schouwse bedrijf niet het zwaarst gedupeerd. ,,We hebben ook een bedrijf waar 4,5 ton van de bankrekening verdween.” Hanneke zegt dat een deel van het gestolen geld terug is gevonden. ,,Gedeeltelijk in bitcoins. Maar alles is in beslag genomen.”