Samen genieten Duitse Elke en Nederlandse Eduard vanaf een bankje op de Vlissingse boulevard

Milan Vader wordt derde op EK en mag ook naar Tokio

16:30 BRNO – In navolging van Anne Terpstra heeft ook Milan Vader zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Tokio. De Middelburgse mountainbiker reed zondag de wedstrijd van zijn leven en werd derde (!) op het Europees kampioenschap in Brno. Hij had voor ticket een plek in de top 10 nodig.