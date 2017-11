Rotterdamse projectmanager staat ineens poep te scheppen in Biggekerke

BIGGEKERKE - Poep scheppen en dieren voeren. Rotterdammer Marielle van der Vlist moest er dinsdag aan geloven. Normaal gesproken is ze projectmanager marketingautomatisering, maar vandaag (dinsdag) is ze voor één dag boerin. Het project Eendagsvlieg maakt het namelijk mogelijk om voor een dag een andere baan te nemen. Van der Vlist durfde de uitdaging aan en dus is ze vandaag met hooi en trekkers in de weer bij boerderijcamping Krabbeneiland in Biggekerke.

,,Je komt echt in een heel andere wereld", vertelt Van der Vlist als ze de koeien voert. ,,De ruimte, de geur, alles is anders. Ik heb ook het gevoel dat de lucht hier veel gezonder is dan in de Randstad." Van der Vlist helpt de hele dag mee met vegen, dieren voederen en andere klusjes. Ook is ze getuige van de inseminatie van twee koeien. In een dag leert ze alle kneepjes van het vak. ,,Ik ben gelukkig niet zo'n typisch meisje-meisje. Ik vind het niet erg om een beetje vies te worden. Soms begint een koe gewoon ineens te kakken als je er naast staat, maar dat maakt mij helemaal niks uit." Boer André Marinissen vertelt de hele dag vol enthousiasme over zijn beroep. ,,Zonder boeren geen voedsel. Wij produceren voedsel op een verantwoorde manier en dat willen we graag laten zien."

Niet tevreden over werk

Eendagsvlieg is een initiatief van Erwin Toet uit Nootdorp (Zuid-Holland). Maar liefst zeventig procent van de Nederlandse bevolking is niet geheel tevreden over zijn of haar werk. Daarom wilde Toet een project beginnen dat mensen in staat stelt voor een dag dat werk te doen wat ze dolgraag willen. Toet was een aantal keren te gast op de boerderijcamping in Biggekerke; zo was het contact snel gelegd. Van der Vlist is oud-collega van Toet en kwam zo in aanraking met het project. ,,Ik kreeg van hem een aantal opties. Boerin zijn leek mij gewoon heel tof", vertelt de Rotterdamse. ,,Je bent dan lekker buiten aan het werk en dat spreekt me wel aan. Normaal gesproken zit ik de hele dag binnen.

Van der Vlist mag zich de eerste 'Eendagsvlieg' van Nederland noemen. Krabbeneiland staat open voor meer eendagsvliegen. Evelien Marinissen van Krabbeneiland: ,,Iedereen mag altijd bij ons in de stallen komen kijken en meehelpen. Wij zijn trots op onze dieren en willen er alles over vertellen."

Fulltime boer