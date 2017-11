Roggeveenprijzen voor Zeeuwse studies

Zijn scriptie 'Gehavende stad - De krimp van middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot de negentiende eeuw​' kwam als beste bovendrijven in de door de Werkgroep Cultuurhistorie van het Zeeuws Genootschap uitgeschreven wedstrijd. De prijs, waaraan een bedrag van 750,- euro is verbonden, werd dinsdagavond uitgereikt in de aula van de ZB | Bibliotheek van Zeeland. ​

De prijs voor het beste onderzoekspaper (250,- euro) ging naar Joost Verheggen van het University College Roosevelt in Middelburg voor zijn paper 'Remigius Schrijver: an Early Composer of the Dutch Baroque Uncovered​'. ​