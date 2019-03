Robine en Renske tóch nog beloond voor vinden bronzen paard

Van Radio 538 kregen de twee vindsters vanmorgen samen met hun andere familieleden een bezoekje aan de Efteling. Hetzelfde voorstel voor een dagje naar het pretpark in Kaatsheuvel komt van Utrechter André van Schie. Ook de gemeente, eigenaar van het bronzen paard, denkt na wat ze als gebaar van dank nog voor haar twee jeugdige inwoners kan doen.



Het bronzen paardje van kunstenaar Gabriël Sterk werd twee weken geleden gestolen van het schoolplein van Basisschool De Graaf Jan in Montfoort. Robine van Engelen en haar nichtje Renske Groenendijk zagen zaterdag tijdens het spelen op het schoolplein het beeld in de bosjes naast de school liggen.



Van Schie las gisteravond op deze website het verhaal over de meisjes, die aanspraak dachten te maken op de 2000 euro die door de kunstenaar van het kunstwerk was uitgeloofd. Hij nam direct contact op met de vader van een van de meisjes. ,,De meisjes hebben iets belangrijks gedaan door iets wat gestolen is, terug te brengen. Dat moet beloond worden.’’



Van Schie begrijpt dat Sterk de 2000 euro niet uitkeert. ,,Hij heeft voor een bepaalde strategie gekozen. Dit had hij niet in de media moeten verkondigen. Zijn geloofwaardigheid heeft een deuk opgelopen.’’