Renesse is en blijft een familiebadplaats

Mijn Tuin Sjaak en Maartje over prachtige tuinderswo­ning: ‘Lust voor het oog en een klus voor het leven’

18:00 Sjaak en Maartje Nowee bezitten een prachtige tuinderswoning in Delft, op de grens met Den Hoorn. Het tuindersbedrijf is al een tijdje opgeheven en daarmee ook een groot deel van de kassen. In plaats daarvan is een grote tuin ontstaan; een riante hobbykas herinnert nog wel aan de geschiedenis van het perceel. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.