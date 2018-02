'Rechtszaak fatale steekpartij Middelburg moet over'

Het gerechtshof moet zich daarom opnieuw over de zaak tegen Ter B. buigen. Dat stelt advocaat-generaal Edwin Bleichrodt in zijn advies aan de Hoge Raad.

De verdachte werd al jaren getergd en getreiterd door Middelburgse jongeren. Op 1 maart 2014 kwam hij Van de Velde en diens vrienden op de Koningsbrug tegen. Hij kreeg een klap en rende weg, waarna hij nogmaals werd geslagen.

Daarop vluchtte hij naar een café aan de Turfkaai. Onderweg pakte hij een mes uit zijn jaszak. In het halletje kwam het tot een confrontatie, waarbij Ter B. weer een klap kreeg. Daarop stak hij Van de Velde.

De rechtbank in Middelburg veroordeelde hem in september 2014 tot 9 jaar cel. Eind 2016 kwam het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep tot een mildere straf: 6 jaar cel.

Noodweer

De advocaat van Ter B. is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Hij stelt dat er sprake was van 'noodweer' (gerechtvaardigde zelfverdediging). Het gerechtshof verwierp dat, omdat de verdachte de confrontatie was aangegaan in plaats van via de tussendeur het café in te vluchten.

De advocaat-generaal zet daar grote vraagtekens bij. Hij wijst erop dat de verdachte eerder was weggerend toen hij werd aangevallen en dus niet uit was op een treffen.

In het halletje van het café stond de veel grotere Van de Velde bovendien dicht op hem, terwijl Ter B. niet wist of de tussendeur naar binnen of naar buiten draaide. Het is denkbaar dat de situatie voor hem zo bedreigend was, dat hij geen andere uitweg zag dan zich te verdedigen met zijn mes.