PvZ: geulen in Hedwigepolder zijn geldverkwisting

VIDEO Na weken gevangen: 'Bijna stopte koe Hermien met ademen'

7:45 Het vangen van koe Hermien was gisteravond bijna verkeerd afgelopen. Eerst liep ze voorbij de val die een team van dierenartsen en boeren had uitgezet en verdween ze in de nacht. Daarna werd ze neergeschoten met een zwaar middel en was het maar de vraag of het rund nog uit haar verdoving zou komen. 'Ze stopte bijna met ademen'.