PVV Zeeland zet vraagtekens bij beveiliging kerncentrale

Hoewel de internationale atoomwaakhond IAEA vorige maand vaststelde dat de kerncentrale een stuk veiliger is dan drie jaar geleden (toen 22 aanbevelingen werden gedaan), wijst de PVV op berichtgeving van september dat exploitant EPZ op aandringen van de Nederlandse nucleaire toezichthouder ANVS aanvullend onderzoek moet doen om te kunnen bepalen of de kerncentrale bestand is tegen een ongeluk of een terroristische aanslag.

PVV-statenlid Ruud Haze wijst op de situatie in België: ,,België kent vier dreigingniveaus, 1 tot en met 4. Op dit moment geldt in België dreigingsniveau 3, het één na hoogste, wat wil zeggen dat er een mogelijke dreiging is. Gelet op dit dreigingsniveau beveiligt België zijn kerncentrales met zwaarbewapende militairen. Op dit moment geldt in Nederland dreigingsniveau 4, het één na hoogste, wat wil zeggen dat 'de kans op een aanslag in Nederland reëel is'. Bij de kerncentrale Borssele is er geen zichtbare beveiliging. Kerncentrale Doel ligt hemelsbreed 35 kilometer van Borssele. Hoe is het toch mogelijk dat België, een met Nederland vergelijkbaar land, zulke andere veiligheidsmaatregelen neemt bij een vergelijkbaar dreigingsniveau? Krijgen de Belgen andere informatie over hun veiligheid?", vraagt hij zich af.