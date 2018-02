Provincie waarschuwt ZB Planbureau voor medewerking aan opiniestuk NRC

MIDDELBURG – Gedeputeerde Ben de Reu (PvdA, cultuur) heeft ZB Planbureau gewaarschuwd dat publicatie in NRC Handelsblad van een opiniestuk door onderzoeker Dick van der Wouw nadelige gevolgen kan hebben voor het instituut, dat door de provincie wordt gesubsidieerd. Het ingezonden stuk, dat nog niet is geplaatst, gaat over de tol in de Westerscheldetunnel. Van der Wouw heeft zijn naam onder het stuk weggehaald. Onderzoeker Evert Meijers van de TU Delft is nu de enige auteur.

Het opiniestuk is dinsdagmorgen aan NRC Handelsblad aangeboden door Evert Meijers van de TU Delft en Dick van der Wouw van ZB Planbureau. Dinsdagavond hebben zij in Terneuzen hun studie 'Tolweg of tol weg?' gepresenteerd. Daarin wordt gesteld dat de tolheffing in de Westerscheldetunnel onrechtvaardig is. Het opiniestuk is een verkorte weergave van de studie.

In de Middelburgse abdij ligt deze kwestie gevoelig, want het provinciebestuur en de gemeente Terneuzen verschillen van mening over het moment waarop de tol kan worden afgeschaft. Daarbij komt dat ZB Planbureau onder vuur ligt. Verschillende Statenfracties twijfelen openlijk aan het nut van het instituut, dat door de provincie wordt gesubsidieerd. Dat is er na de publicatie van het onderzoek Staat van Zeeland, twee weken geleden, niet beter op geworden. Op basis van verkeerde cijfers werd daarin gesproken over een 'leegloop' van het Zeeuwse platteland. Vrijdag debatteren de Staten daarover.

De Reu kreeg het opiniestuk voor NRC dinsdagavond onder ogen. Desgevraagd geeft hij aan dat hij daardoor 'heel erg is geschrokken'. Hij heeft Van der Wouw en directeur Perry Moree van de ZB gemaild met de boodschap dat als het stuk zo geplaatst zou worden 'hij het in de Staten niet droog zou houden'. Volgens de gedeputeerde gaat het om een 'waarschuwing uit bezorgdheid voor de ZB', niet om een dreigement.

Van der Wouw heeft daarop zijn naam en elke verwijzing naar de ZB uit het opiniestuk laten halen. Dat wordt bevestigd door Meijers en de redactie van NRC Handelsblad, die overigens nog moet beoordelen of het stuk wordt geplaatst. Moree voelt zich niet door de provincie onder druk gezet. Hij zegt dat hij hoe dan ook Van der Wouw zou hebben gesommeerd zich terug te trekken, omdat het stuk niet eerst aan hem was voorgelegd. ,,Dat is hier de lijn."