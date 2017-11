Pretpakket zorgt voor veel vrachtwagenchauffeurs

Vakbekwame vrachtwagenchauffeurs zijn een schaarse soort. In het vergrijzende Zeeland zoeken bedrijven zich nu al suf naar geschikt personeel. Over vier jaar begint het gebrek aan chauffeurs te knijpen en in 2025 dreigt het echt spaak te lopen.

Daarom gooide het Sectorinstituut Transport en Logistiek er vorig jaar de campagne ‘2.000 chauffeurs gezocht’ en een smak geld tegenaan. Om mensen uit andere beroepen los te weken, lanceerde het instituut een pretpakket. De chauffeursopleiding die 5000 tot 7000 euro kost, werd tot 80 procent vergoed. Het transportbedrijf diende zelf 10 procent in te leggen, zodat de zogeheten zijinstromer voor 10 procent van de werkelijke kosten zich kon omscholen tot vrachtwagenchauffeur, inclusief een baangarantie.

Dat aantrekkelijke pakket heeft landelijk 2600 mensen de transportsector binnengeloodst. Ze rijden nu op de vrachtwagen. Voor Zeeland zijn geen exacte cijfers bekend, maar het gaat om tientallen zij-instromers. Bij De Koeijer Transport BV in Yerseke rijden er nu vijf op de vrachtwagen. Eentje haakte af omdat hij besefte dat dit niet het vak voor hem was.

Aanwas

Jan de Koeijer, personeelsmanager van het Yersekse transportbedrijf, is blij met de vangst. ,,We hebben momenteel ook nog vijf jongeren die het vak willen leren. Die aanwas heb je nodig want er gaan ook mensen met pensioen of naar een andere werkgever. We hebben nu 85 vrachtwagenchauffeurs. Je moet alle zeilen bijzetten om te zorgen dat je voldoende mensen aan het stuur hebt.''