Praat mee over verbeteringen en ontwikkelingen in Adrz

ADRZVaak is een ziekenhuisbezoek best een beetje spannend. Als je er komt omdat je een arts nodig hebt of op bezoek gaat bij iemand die ziek is of een operatie achter de rug heeft. Juist daarom is het van het grootste belang dat een bezoek aan Adrz zo prettig mogelijk verloopt. Jij kunt daarover meedenken als je nu lid wordt van het Patiëntenpanel.

De leden van het Patiëntenpanel krijgen ongeveer vier keer per jaar een online vragenlijst over een actueel onderwerp dat in het ziekenhuis speelt, zoals de aanpak van de coronamaatregelen, de informatievoorziening tijdens een bezoek aan een medisch specialist of de komst van de apotheek in Adrz.

De deelname is geheel vrijblijvend. En anoniem. Je bepaalt zelf hoe vaak, wanneer en aan welke vragenlijst u wilt deelnemen. Het invullen van de lijst kost drie tot tien minuten. De ingevulde vragenlijsten gaan naar de Cliëntenraad van Adrz en zij nemen de resultaten mee in hun advies aan de organisatie. Ook worden de resultaten per e-mail teruggekoppeld en zijn ze te lezen op de website. Op die manier ben je niet meer alleen patiënt of bezoeker, maar word je direct betrokken bij de ontwikkelingen in Adrz.

Samen beslissen

Een van de onderzoeken ging over de vraag in welke mate je gezamenlijke besluitvorming ervaart in de spreekkamer. Er werd aan de panelleden gevraagd of de arts begrijpelijk uitleg heeft gegeven en of er goed werd geluisterd naar de wensen en behoeften van de patiënt. Hieruit kwam onder andere naar voren dat patiënten en hun partner of familielid het fijn vinden als ze de tijd krijgen om na te denken over een behandeling. Die uitkomst is besproken met het team van Adrz en daardoor gaan de artsen er nu nog beter op letten dat ze de patiënt goed informeren over de bedenktijd.

Informatie over jouw ziekte of behandeling

En dit kennen we allemaal wel, zelfs als je nooit in het ziekenhuis komt: het zoeken naar informatie over de aandoening die je hebt. De één durft niks op te zoeken uit angst voor horrorverhalen, terwijl de ander alles gelooft wat er op het wereldwijde web staat. Tijdens het onderzoek gaf 76% van de panelleden aan informatie op te zoeken over zijn of haar ziekte en behandelmogelijkheden. Ook dat is waardevolle input voor Adrz. Er is al veel informatie beschikbaar op adrz.nl en via folders, maar de artsen gaan eraan werken om de patiënt beter te informeren waar ze nog meer betrouwbare informatie kunnen vinden. Een mooie ontwikkeling, waar het Patiëntenpanel actief aan heeft bijgedragen.

Aanmelden

Dit zijn slechts twee voorbeelden van positieve gevolgen van dit soort onderzoeken voor de bezoekers en patiënten van het Adrz. En ook jij kunt er een steentje aan bijdragen. Ben je maatschappelijk betrokken en wil jij samen met het Adrz de zorg in Zeeland toegankelijk en kwalitatief goed houden? Meld jezelf hier aan.