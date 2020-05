Politie zoekt naar surfplank van vermiste surfer

Kantinever­koop Zeelandia stilgelegd door burgemees­ter Middelburg

15:00 MIDDELBURG - De kantine-uitverkoop bij voetbalvereniging Zeelandia in Middelburg is zaterdagmiddag stil gelegd op last van burgemeester Harald Bergmann. De club hoopt met de verkoop van de voorraden (speciaal)bieren en vlammetjes wat geld op te halen in stille tijden.