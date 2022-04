Politie zoekt getuigen voor ernstig ongeval waarbij twee Zeeuwen gewond raakten

De politie heeft dashcambeelden vrijgegeven van het heftige ongeval zaterdagochtend op de A1 bij Bathmen. Daarop is te zien hoe een busje de berm in wordt gedrukt en meermalen over de kop slaat. Twee mensen uit Axel raakte ernstig gewond bij het ongeval. De politie hoopt nu dat iemand de veroorzaker herkent. Dat zal niet makkelijk zijn.

Bij het ongeval op de A1 waarbij het voertuig over de kop sloeg raakten twee mensen ernstig gewond. Het gaat om een 66-jarige man en zijn 54-jarige passagiere, afkomstig uit Axel in Zeeuws-Vlaanderen. De berm was bezaaid met vakantiespullen. Op videobeelden zie je nog net hoe het busje een tik krijgt.

De ogenblikken voor het ongeval zijn vastgelegd met dank aan een dashcam die in het busje hing. Hierop is te zien hoe het de bestuurder een vrachtwagen passeert. Nog geen drie seconden later duikt links van het voertuig een auto op die het busje een zetje richting de berm geeft.

Omdat de auto het ongeval mogelijk veroorzaakte is de politie naar de bestuurder op zoek. Mensen die meer weten over het ongeval of de auto op de beelden herkennen worden opgeroepen zicht bij de politie te melden. Het busje waarin ze reden sloeg meerdere malen over de kop voordat het in de berm tot stilstand kwam. Zij moesten uit het voertuig worden bevrijd.

Twee ploegen van de brandweer hebben gelijktijdig beide zijden van de bus opengeknipt om de slachtoffers te bevrijden. Het ongeval gebeurde zaterdagochtend even voor acht uur. De bus reed op de snelweg tussen Deventer en Holten.

Voorbijgaand verkeer had weinig last van de reddingsoperatie omdat er maar een rijstrook afgesloten hoefde te worden. De berm lag bezaaid met vakantiespullen doordat de bus bij het over de kop slaan bagage verloor.

Toevallig passerende brandweermensen en artsen assisteerden de hulpdiensten spontaan. De man en vrouw zijn nadat ze bevrijd waren door de brandweerploegen uit Deventer en Bathmen met spoed naar het ziekenhuis in Enschede gebracht.

