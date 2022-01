Politie speurt naar vermiste Belgische kleuter (4) en oppas (34); onder meer onderzoek in Vlissingen

VIDEOVLISSINGEN - De Belgische politie heeft zondagavond een opsporingsbericht verspreid voor een 34-jarige man en een 4-jarige jongen die woensdag voor het laatst gezien zijn in Sint-Niklaas, vlak bij Hulst. Het gaat om een vriend van de ouders die regelmatig op het kind paste. Er wordt op diverse plaatsen in Zuid-Nederland gezocht op plaatsen waar het kind zou zijn gezien; onder meer met een politiehelikopter boven Vlissingen, zo bevestigt de politie.

De politie werd zondag door de ouders ingeschakeld omdat ze al twee dagen geen telefonisch meer contact konden leggen met de man. Hij is een vriend die dicht bij de ouders staat en in het verleden ook al regelmatig op de kleuter paste, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Dat verliep altijd zonder problemen. De politie spreekt dan ook van een ‘onrustwekkende’ verdwijning.

Het gaat om de 34-jarige Dave de Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes. Ze werden woensdag 12 januari om 10.30 uur voor het laatst gezien in de Dalstraat in Sint-Niklaas. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen, zegt de federale politie in het opsporingsbericht.

De Nederlandse politie houdt er rekening mee dat de gezochte man met kind in het zuiden van ons land verblijft. ,,Let op! Als u hem ziet: Grijp zelf niet in maar bel 112.”

,,Dave is ongeveer 1.80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft groene ogen, kort, donkerblond haar en een baard. Het is onduidelijk welke kleding hij droeg op het moment van de verdwijning. Dean is ongeveer 1.02 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met rode strepen.’’ De man rijdt in een grijze Peugeot 206 met nummerplaat 2-ACR-250.

Wie meer informatie heeft over de zaak kan contact opnemen met de Belgische politie via opsporingen@police.belgium.eu.

Volledig scherm De 34-jarige Dave De Kock en de 4-jarige Dean Verberckmoes