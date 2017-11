Politie geeft signaal af met actie rond clubavond NoSurrender: We pakken OMG's serieus aan

Aanleiding voor de controle was een clubavond die door No Surrender in de Gravenstraat werd gehouden. Daar kwamen ruim honderd clubleden op af. De grote actie was opgezet door de bestuurlijke driehoek (burgemeester, gebiedsofficier en teamchef politie) en bestond uit een politiecontrole aan bezoekers van de clubavond en een bestuurlijke controle in het café waar de motorrijders samenkwamen. ''Het doel was vooral controleren op de verkeersveiligheid en het opsporen van strafbare feiten. Verder wilden we onze informatiepositie op het gebied van No Surrender versterken”, zegt Nagelkerke.