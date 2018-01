Plan voor dorpsplein Ossenisse valt in de prijzen

'Levens in gevaar door verouderde techniek meldkamer 112'

20 januari De techniek in de Nederlandse meldkamer van het noodnummer 112 is zodanig verouderd, dat mensen in nood te lang moeten wachten op hulp. Er is een systeem dat veel sneller de locaties kan herkennen van smartphones die alarm slaan, maar Nederland heeft nog geen plannen om dat systeem te omarmen.