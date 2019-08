Petitie en ‘pittige brief’tegen aanleg fietsstrook over voetpad langs Zeepeduinen moet ogen raad openen

BURGH-HAAMSTEDE - Tegenstanders van plannen voor een gedeeld voet- en fietspad langs de Zeepeduinen in Burgh-Haamstede hebben een petitie opgesteld om de aanleg tegen te houden. Het protestschrift, ondertekend door 310 belanghebbenden, is woensdag vergezeld van een ‘pittige brief’ aan burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad.

Initiatiefnemer Roger Meij geeft aan dat de raad zand in de ogen wordt gestrooid door de ‘(ambtelijke staf van de) wethouder’. In de brief wordt een reeks punten opgesomd, waarmee de gemeente volgens Meij in deze kwestie de plank volledig mis slaat. Daarbij draait het hoofdzakelijk om de veiligheid van de wandelaars. Die komt in het geding, wanneer ze de beperkte ruimte op het duinpad straks moeten delen met (elektrische) fietsers en mountainbikers, aldus de tegenstanders.

De gemeente staat op het standpunt dat de wettelijke veiligheidsrichtlijnen voor een fietspad in dit geval niet opgaan, omdat het om een recreatieve route gaat. ,,We hebben heel veel recreatieve fietspaden die niet aan die richtlijnen hoeven te voldoen", reageert wethouder Ankie Smit. ,,Al die zaken worden vanzelfsprekend getoetst.” Ze heeft geen reden aan te nemen dat haar ambtenaren in dit dossier hun werk slecht hebben gedaan of bewust één richting opsturen, zoals het zogenoemde burgercollectief aanvoert.

Voetgangers en fietsers samengeperst

De ‘groep Meij’ heeft de richtlijnen er ook nog eens op nageslagen en komt tot hele andere conclusies. Het pad wordt maximaal 2,5 meter (en op sommige stukken slechts 2 meter) breed. Verder uitwijken kan niet. Wanneer straks in die beperkte ruimte voetgangers en fietsers worden 'samengeperst’, werkt dat ongelukken in de hand. Ze halen een passage aan uit de landelijke ‘Ontwerpwijzer Fietsverkeer'. ,,Ten onrechte wordt vaak gedacht dat recreatieve fietspaden smaller mogen zijn dan utilitaire fietspaden. Juist recreatieve fietsers rijden vaak met z'n tweeën naast elkaar, of in gezins- of groepsverband.” Volgens de groep Meij heeft gedeputeerde Harry van der Maas hen per mail laten weten dat de gemeente geacht wordt hier de wettelijk richtlijnen te volgen.

De omvang van het burgercollectief is een punt op zich, stelt Meij. In de brief die het college vorige week aan de raad stuurde wordt volgens hem ten onrechte de suggestie gewekt dat slechts één persoon zich verzet tegen het fietspad en er formeel geen sprake is van een burgerinitiatief. Met de 310 mensen ondertekende petitie ontkracht Meij het beeld dat hij nagenoeg alleen staat in deze strijd. ,,Als we nog even waren doorgegaan, was dat het dubbele aantal geworden. Maar omdat B en W de raadsbrief hebben verstuurd, moesten we nu ook de petitie indienen", zei Meij woensdag bij de overhandiging aan raadsgriffier Teun van Oostenbrugge.

Misleidende informatie