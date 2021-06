Overbieden op een huis, mij niet gezien

8 jaar eis Familiedra­ma na ruzie om ‘valse hond’: Peter (51) steekt broer Jan dood

19:00 Ruzie, die novemberavond in het Brabantse Duizel. Om niks, de honden. Zijn broer Jan vond ze vals, riep hij tegen Peter. Die was net aan de afwas. Hij greep ‘iets’ uit de keukenla en prikte. En toen was het gebeurd. Jan viel dood neer. Het moet Peter acht jaar cel kosten, eiste het Openbaar Ministerie.